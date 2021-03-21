Начиная с апреля 2021 в Греции будут бесплатно распространять тесты на коронавирус Covid-19, которые можно сделать самостоятельно. Об этом сообщается Reuters. В правительстве сообщили, что все, у кого есть номер социального страхования, могут получить четыре набора для тестирования в месяц в аптеках. Тестовые наборы имеют точность в 95-99% и требуют образцы из носа и слюны. Всем, у кого будет положительный результат, необходимо будет сообщать об этом в больнице. Правительство сообщило, что Греция будет первой европейской страной, которая сделает такие наборы бесплатными. Отметим, на фоне ухудшения ситуации с коронавируса в начале февраля в Греции усилили комендантский час и ввели карантин выходного дня. Также сообщалось, что власти Греции намерены всем, кто по локдаун остался без работы, выплачивали по € 800. К слову, Греция планирует снять ограничения на Covid-19 в секторе розничной торговли и открыть школы до конца марта. В мае планируют начать заново открывать туристический сектор накануне жизненно важного летнего сезона.