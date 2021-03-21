На фоне пандемии коронавируса глобальная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и одновременно более неравномерно. Об этом в субботу, 20 марта, заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото. «В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации », — отметил Окамото. Однако, по его словам, увеличивается и разрыв между развитыми экономиками и экономиками еще развиваются, что является тревожным знаком для мира. Заместитель главы МВФ считает, что падение совокупного дохода на душу населения в странах с формирующейся экономикой существенно снизится, и это приведет к тому, что из-за пандемии около 90000000 человек окажутся за чертой крайней бедности ». Кроме того, он подчеркнул, что проблемой является и то, что страны с низким уровнем дохода могут не увидеть значительные масштабы вакцинации до 2022 года. «Эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех», — напомнил Окамото. К слову, валютные резервы Украины в феврале сократились почти на $ 300 млн.