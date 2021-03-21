Мадагаскар не спешит покупать вакцины от коронавируса. Как заявил президент страны Андри Радзуэлина, как лекарство жители острова продолжат применять средство из полыни. Об этом сообщает DW. Президент Мадагаскара не выступает категорически против прививок, но сейчас страна находится в «наблюдательном фазе». По его словам, сейчас оцениваются побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил как лекарственное средство от Covid-19 напиток на основе полыни под названием Covid-Organics. Однако проведенные затем исследования ВОЗ не довели эффективность этого препарата для борьбы с коронавируса. К слову, новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает «нестандартную» ответ на привычную терапию и вызывает тяжелые и длительные формы заболевания. Ранее стало известно, что лаборатория «Шарите» обнаружила в Украине два абсолютно новые штаммы коронавируса. Их нашли у пациентов с Львовской и Луганской областей. Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса есть по всей стране.

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