На горе Афон — крупнейшем в мире организации православного монашества — началась вакцинация против Covid-19. Лодка береговой охраны доставил первые 400 доз вакцины Pfizer 19 марта, и вакцинация началась немедленно, сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea. Пункт вакцинации открыли в центре здоровья в поселке Кариес, где расположена духовная и местная светская администрация Афонской монашеской государства. Прививки получили первые 36 монахов, а также сотрудники монастырей. Первым вакцинировали игумена монастыря Эсфигмену, архимандрита Варфоломея, за ним последовали монахи из монастырей Ивирон, Кутлумуш и Симонопетра, которые специально прибыли в кариеса. Начало вакцинации на Афоне было запланировано еще в минувшую среду, однако из-за погодных условий, а именно сильный ветер, прибытие вакцины отложили. Издание отмечает, что монахи ожидали вакцинацию, а о прививках просили даже некоторые из тех, кто уже заразился коронавируса.

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Первый случай коронавируса зафиксировали на Афоне в прошлом году у монаха из монастыря Ксенофонта в западной части Афонского полуострова. Инфицирован путешествовал в Шотландии и Англии в начале марта 2020 года. В трех монахов, сопровождавших его в поездке, впоследствии также оказались положительные тесты на коронавирус. Гора Афон закрыта для посещения с начала декабря прошлого года. Запрет на въезд паломников действует до 30 марта. К слову, церковь Московского патриархата в Украине спровоцировала в соцсетях кампанию против «принудительной вакцинации», которую якобы готовит украинская власть. Также в Ровно, несмотря на стремительный рост количества больных коронавирус, духовенство Русской православной церкви в Украине в это воскресенье хочет провести многолюдную крестный ход. Ранее руководители Русской православной церкви в Украине объявили о намерении провести 21 марта крестный ход в Киеве, несмотря на карантин, действующих в городе. Заметим что в июле прошлого года празднование годовщины Крещения Киевской Руси прошли без традиционного крестного хода верующих Русской православной церкви в Украине.