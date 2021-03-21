Украина на пороге катастрофы даже при нынешних значениях ежедневной заболеваемости коронавирус. Наша страна может повторить ситуацию, которая была в Калифорнии — там на пике весенней волны было более 50 тыс. Новых случаев. Об этом в интервью Главкому рассказал биохимик, старший научный сотрудник Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, кандидат биологических наук Владимир Галицкий. Галицкий обнародовал страшный прогноз — 40 тыс. Новых больных в день и до 6 тыс. Умерших в сутки. По мнению ученого, пик весенней волны заболеваний ожидается уже через несколько недель. «Пределы, в которых лежат полученные результаты — от 20 до 60 тыс. Новых случаев ежедневно на пике эпидемии. Количество летальных случаев ежедневно на пике — от 500 до 6 тыс. В прогнозе были приведены средние значения, которые встретились чаще. Это наиболее вероятный сценарий, но в то же время сомневаюсь, что официально будет зарегистрировано такое количество случаев, так как количество образцов, которые могут обработать лаборатории, вообще ограничена и сейчас составляет около 50 тыс. В сутки », — рассказал он.

Прогноз о необходимости госпитализации больных с коронавируса, необходимости реанимационных коек и необходимости койко-мест, оборудованных аппаратами вентиляции легких

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса,

локдауну.

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По словам Галицкого, в разных странах эпидемия развивалась по-разному, ведь разные условия распространения вируса: разная плотность населения, погода, разная мобильность населения. «Например, в штате Калифорния, США, который по численности населения примерно соответствует Украины, на пике весенней волны было 51 тыс. Новых и 755 летальных случаев. Но надо иметь в виду, что в Калифорнии, за определенными исключениями, сухой теплый климат, и осенняя волна почти сразу перешла в весеннюю », — рассказал биохимик. Он подчеркнул, что главное — не ежедневное количество новых случаев, а количество госпитализированных больных. «Больницы в Киеве уже практически заполнены, из Харькова и Одессы тоже сообщали о критической нехватки мест. Мы уже на пороге катастрофы даже при нынешних значениях ежедневной заболеваемости. А заболеваемость растет все больше », — подытожил он.не исключено возвращение к жесткому