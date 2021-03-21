С сегодняшнего дня, 21 марта, в Киевской области в связи с осложнением эпидемической ситуации с распространением Covid-19 вводятся дополнительные карантинные ограничения. Об этом ранее во время брифинга сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин. «Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания, а также значительный рост случаев, когда пациенты с Covid-19 нуждаются в госпитализации, принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта», — сказал Володин по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС. Итак, с сегодняшнего дня в области запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

«Также будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок. Ученики всех учебных заведений области, кроме садов и специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов, после каникул будут учиться дистанционно », — рассказал Володин. Кроме того, по его словам, с воскресенья на территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения. Напомним, столичные власти считает, что несмотря на отнесение Киева в «красной» зоны, общественный транспорт в городе должно работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта. Как сообщалось, с 20 марта в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирус в Киеве начали действовать строгие карантинные ограничения. Жесткие ограничения введены до 9 апреля включительно.