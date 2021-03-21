Расследуя сообщение о «заминировании» школы в Чернигове, полиция установила, что его сделала девочка из Киевщины, которая поспорила с подругой. Об этом сообщает полиция Черниговской области. «В течение нескольких часов сотрудники Черниговского районного управления полиции установили, кто именно звонил на линию 102 с ложным сообщением о заминировании школы №13. Сразу после получения вызова о минировании учебного заведения, на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехнического подразделения, кинолог со служебной собакой », — говорится в сообщении.

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Как отмечается, взрывотехники и кинолог тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Между тем криминальная полиция установила, что к ложному сообщению о минировании школы причастна малолетняя жительница города Борисполь Киевской области. В полиции рассказали, что девочка в содеянном созналась. Школьница объяснила, что накануне поспорила с подругой. По условиям пари, и проигравший должен был позвонить в полицию с фейковых сообщением. Продолжается досудебное расследование производства, открытого по части 1 статьи 259 УК (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). Санкция предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. Как отмечают в полиции, так как правонарушение совершила малолетний ребенок, отвечать за ее действия перед законом родители.