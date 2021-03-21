Турецкий боевой самолет нанес удар по контролируемым курдами позициях на севере Сирии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Sohr). По данным наблюдателей, авиаудар со стороны Турции был нанесен на севере провинции Эр-Ракка по военным позициям Сирийских демократических сил. Их ядро составляют курдские отряды самообороны. Сообщается о громких взрывах в результате авианалета турецкого истребителя. Как уточняется, он нанес удар в районе села Сайда на линии фронта между сирийскими демократическими силами и поддерживаемыми Турцией группировками. Никаких подробностей о пострадавших и масштабах материального ущерба не приводится.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США, странах ЕС. В ноябре 2019 Суд общей юрисдикции ЕС не удовлетворил иск об исключении Рабочей партии Курдистана из перечня террористических организаций по иску, поданному РПК в мае 2014 года.

8 марта турецкие военные подразделения выпустили несколько ракет по контролируемым курдами районах на севере сирийской провинции Алеппо. Напомним, в начале октября 2020 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию, если курдские формирования не будут выведены с севера Сирии.