Премьер-министр Пакистана Имран Хан перешел на самоизоляцию после того, как у него подтвердили заражение коронавируса. Об этом сообщает Dawn. «Премьер-министр Имран Хан получил положительный результат теста на Covid-19 и самоизолировался дома», — заявил помощник главы правительства по вопросам здравоохранения Фейсал Султан. Это сообщение появилось через два дня после того, как премьер Пакистана сделал первую прививку вакциной против Covid-19. В Минздраве страны объяснили, что премьер-министр «не был полностью вакцинирован», когда заразился коронавируса. «Первую дозу он получил только два дня назад, что слишком рано, чтобы любая вакцина стала эффективной. Антитела вырабатываются через 2-3 недели после получения второй дозы вакцины от Covid-19 », — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел Covid-19 на 13 день после прививки вакциной Covishield.

К слову, в Украине вакцинировали уже более 100 000 человек.