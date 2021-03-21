Государственный концерн «Укроборонпром» объявил о готовности взять в управление активы «Мотор Сичи». Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев в Facebook. По словам главы госконцерна, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). «Сохранение украинского« Мотор Сичи »я считаю вопросом национальной безопасности. «Укроборонпром» уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества «Мотор Сич» с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы «Мотор Сич» продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие », — заявил Гусев. Напомним, а материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич». Сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям. Первый — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второй — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций. Ранее Совбез решил вернуть «Мотор Сич» государству.

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