Поздно вечером 20 апреля в Днепре сгорел жилой дом. Об этом сообщили в пресс служба главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. «20-го марта в 22:41 в Службу спасения« 101 »поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крутогорное поселка Таромское Новокодацького района города Днепр», — говорится в сообщении. Отмечается, что по указанному адресу были направлены пожарные, которые прибыв на место установили, что возгорание возникло на веранде одноэтажного частного жилого дома. Откуда огонь распространился на крышу.

[GALLERY_BLOCK]

«Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 00:15. Огнем уничтожена крыша дома, повреждено домашнее имущество внутри на общей площади 50 кв.м », — сообщили в пресс-центре. Добавляется, что к тушению были привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Напомним, в одном из общежитий Киевского национального университета строительства и архитектуры днем 19 марта произошла крупный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности холодильника в одной из комнат общежития.

Читайте также:

В Москве горел Кремль