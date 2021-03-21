В поселке Райгородок Донецкой области пьяный мужчина убил мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу. Об этом сообщает пресс служба полиции области. Отмечается, что в полицию обратился сосед убитой, который обнаружил тело. По указанному им адресу правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины, следы крови в комнате и установили, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме. «32-летний мужчина сообщил, что конфликт начался из-за того, что мать требовала найти работу. За это злоумышленник нанес ей удары кулаками и топором по голове, оставив лежать на полу », — говорится в сообщении. Подозреваемого задержало в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Начато уголовное производство. Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина убил дедушку молотком, потому что тот отказался одолжить деньги.

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