В Офисе президента заявили, что вандализм на Банковой дискредитирует участников акции протеста. Об этом в комментарии журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что у Офиса президента почти ежедневно происходят те или иные акции протеста, является проявлением демократии. «И большинство акций заканчиваются абсолютно мирно, без каких-либо проявлений дикого, запредельного вандализма. Потому что между протестом и вандализмом — пропасть (…) Однако сегодня мы увидели совсем другое. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловный намерении спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловный намерении спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то разрушения », — сказал Подоляк. Он подчеркнул, что такая тактика дискредитирует самих организаторов протестов и «обнажает их скрытые страхи». Подоляк уверен, что протестующие не видят широкой общественной заинтересованности в этом вопросе и компенсируют это «бессмысленным избиением окон в Офисе президента и дракой с вывесками». Таким образом, по его мнению, протестующие пытаются обратить на себя внимание. «Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен — смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненка сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы », — подчеркнул Подоляк. Он также отметил, что такими погромами организаторы акции подтвердили «пропагандистские клише» о том, что на улицах Киева якобы постоянно происходят какие-то беспорядки. Отметим, заместитель Авакова назвал Порошенко «заинтересованным» в погромах у Офиса президента. Он также пригрозил активистам на Банковой ответственностью за хулиганство. Уже после полуночи полиция задержала одного из участников акции на Банковой. Возле Печерского отделения полиции, где он содержится, произошли стычки с правоохранителями. Известно, что задержанный на Банковой — ветеран АТО Владислав Стафийчук. Полиция называет его «одним из самых агрессивных» участников акции. Напомним, в субботу, в день рождения Сергея Стерненка, его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу. Вечером акция переросла в массовые беспорядки. Протестующие применяли дымовые шашки, петарды и файеры, а также бросали краской в здание Офиса президента, расписывали краской стены и двери. Сторонники активиста Сергея Стерненка на митинге также выдвинули ряд требований Владимира Зеленского. Как известно, 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. Как сообщалось ранее, 19 марта судья Приморского районного суда Одессы отказалась освобождать из-под стражи бывшего главы одесского отделения «Правого сектора», активиста Сергея Стерненка. В субботу утром сторонники осужденного к семи заключения активиста Сергея Стерненка требовали его освобождения под стенами Одесского следственного изолятора, где находится осужденный.

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