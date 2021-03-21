За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине выявлено 11145 новых больных Covid-19. Это на 4147 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Вчера были госпитализированы 4838 больных коронавирус. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 166 пациентов, выздоровели 3877 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Осуществлен тестирований за сутки — 68 776 (в том числе методом ПЦР — 35240, методом ИФА — 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27093). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1546363 лица;

выздоровели — 1257849 человек;

летальных случаев — 29941;

проведения ПЦР-тестов — 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

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Напомним, за прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15292 новых больных Covid-19. Это на 558 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Были госпитализированы 4369 больных коронавирус. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 260 пациентов, выздоровели 5190 человек.