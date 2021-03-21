Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что експрезидент Петр Порошенко может стоять за провокациями на акции у Офиса президента, где требовали освободить Сергея Стерненка. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода». Геращенко отметил, что «это точно не мирная акция», разгром имущества Офиса президента является провокацией, а участников акции надо разделить на две части — мирные митингующие и, собственно, провокаторы. «Заказчики этой акции, я бы сказал провокации, мечтают, чтобы получилась полиция применила силу, пролилась кровь. После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти по пути такой провокации », — сказал замминистра. Он заверил, что у правоохранителей достаточно сил, чтобы обеспечить общественный порядок. Также Геращенко отметил, что большинство митингующих — «честные люди, которые спокойно себя ведут». «Но есть несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео с разных ракурсов, которые будут нести ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло. Мирные митингующие могут выражать свое мнение, как и гарантирует Конституция », — сказал Геращенко. На вопрос, кто же является этим заказчиком провокаций, он ответил: «Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко, это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко ». Отметим, заместитель Авакова также пригрозил активистам на Банковой ответственностью за хулиганство. Уже после полуночи полиция задержала одного из участников акции на Банковой. Возле Печерского отделения полиции, где он содержится, произошли стычки с правоохранителями. Известно, что задержанный на Банковой — ветеран АТО Владислав Стафийчук. Полиция называет его «одним из самых агрессивных» участников акции. Напомним, в субботу, в день рождения Сергея Стерненка, его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу. Вечером акция переросла в массовые беспорядки. Протестующие применяли дымовые шашки, петарды и файеры, а также бросали краской в здание Офиса президента, расписывали краской стены и двери. Сторонники активиста Сергея Стерненка на митинге также выдвинули ряд требований Владимира Зеленского. Как известно, 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. Как сообщалось ранее, 19 марта судья Приморского районного суда Одессы отказалась освобождать из-под стражи бывшего главы одесского отделения «Правого сектора», активиста Сергея Стерненка. В субботу утром сторонники осужденного к семи заключения активиста Сергея Стерненка требовали его освобождения под стенами Одесского следственного изолятора, где находится осужденный.

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