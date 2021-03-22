В Польше произошло очередное смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. На этот раз трагедия произошла на территории Подкарпатского воеводства. Погиб один человек, четверо пострадали.

Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла на трассе А4 у села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины — не сообщают.

По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска «Корчова-Краковец» автобус «Познань-Херсон» попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев. Перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость — за несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.