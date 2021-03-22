На Донбассе 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье. Также использовали ручные противотанковые гранатометы для обстрела украинских позиций возле Лебединского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей.

В ООС добавили, что обо всех фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение «тишины». Вблизи Богдановки боевики применили автоматические станковые гранатометы. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

С начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) погибли 16 военных, 69 — были ранены. Всего зафиксировано 882 нарушения режима прекращения огня.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что у «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.