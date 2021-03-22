Пророссийские боевики, за сутки 22 марта, пять раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. Боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Детальную сводку опубликовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

Так, обстрелы боевиков были зафиксированы вблизи населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм.

Также пророссийские террористы обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Богдановки из автоматических станковых гранатометов.

А вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье, боевики устроили обстрел из гранатометов различных систем. При этом в пригороде Тарамчука боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский боец не пострадал. На обстрелы боевиков военные открывали адекватный огонь в ответ.

Через украинскую сторону СЦКК представителей ОБСЕ уведомили о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Также, вопреки обстрелам ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики продолжат нарушать режим тишины на Донбассе. Усилятся обстрелы и использование тяжелой артиллерии, а ближе к маю месяцу, будет активность диверсионно-разведывательных групп.

В то же время, отношения Киева и Москвы обострились. Москва использует агрессивную риторику, давая понять, что не позволит Украине восстановить территориальную целостность государства и, если потребуется, окажет поддержку Донецку и Луганску.