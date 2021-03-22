Украинские врачи начали отмечать, что COVID-19 почти «уничтожил» другие простудные заболевания, при этом симптомы самого вируса начали меняться.

Об этом сообщается в материале ТСН.

Так, врач-пульмонолог Светлана Гук сообщила, что COVID-19 начал доминировать в микробиологическом мире и гриппа сейчас почти нет. Инфицированных коронавирусом сейчас немного меньше, чем осенью, но тяжесть заболевания возросла в разы. И в больницы пациенты стали попадать почти в три раза чаще.

«На каждого медика нагрузка увеличилась в несколько раз. Это не в 2 раза, это в 10. Мы здесь просто как на войне. Мы уже на грани, а развивается каждый день все хуже и хуже ситуация и мы не знаем, что будет дальше», — утверждает руководитель центра терапии больницы скорой помощи Марта Сайко.

Медики говорят, что отсутствие обоняния и вкуса уже не являются основным признаком коронавирусной инфекции.

«Начинается боль в горле. Я не наблюдала этого в начале. Опять-таки, не каждый. И больше пациентов с активным насморком. Опять же, это то, чего в начале, где-то август, сентябрь, мы говорили, если у человека активный насморк, то это не ковид. Сейчас таких пациентов больше. Представляется, что это какой-то просто простудный, а это по ПЦР и по анализу крови мы видим все же, это он», — поясняет Светлана Гук.

Кроме того, медики отмечают, что возрастные категории пациентов с коронавирусом стали другие – теперь в зоне риска все украинцы от 30 лет.

«Если раньше я рекомендовала своим амбулаторным пациентам где-то на 5-6 день сдавать анализы, теперь уже в день 3-4 я вижу яркие изменения, которые требуют вмешательств. События развиваются быстрее, чем в предыдущий раз», — резюмирует медик.

Как мы уже рассказывали ранее, в Харькове 21 марта прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря. В мероприятии приняли участие тысячи людей, при этом в городе складывается угрожающая ситуация с COVID-19.

Также стало известно, что украинцам будут выплачивать компенсацию за опасные побочные эффекты, которые возникают при вакцинации от коронавируса.