От COVID-19 в январе 2021 года умерло 3 922 украинцев. Всего за первый месяц года скончались 57 721 человек.

Соответствующие данные опубликовал Госстат.

COVID-19 стал причиной смерти 3 922 украинцев, а грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек.

В целом, за январь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек, среди них туберкулез 247, от СПИДа умерло 191 украинцев.

Злокачественные новообразования (онкология) стали причиной смерти 6 063 граждан.

Самой частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения, от которых умер 37 618 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 26 360 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек.

А 2 526 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 318 граждан, утопление 64, гибель на пожаре — 155, случайное отравление (кроме алкоголя) — 175, отравление алкоголем — 219, самоубийства — 433, умышленные убийства — 143.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин изменил порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности — ограничения будут устанавливать местные власти.

А также, украинцам будут выплачивать компенсацию за опасные побочные эффекты, которые возникают при вакцинации от COVID-19.