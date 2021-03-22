Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4%. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Отметим, последние 4 года в Украине наблюдался рост ВВП.

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики.

Так, номинальный ВВП в 2020 году составил 4 трлн 194,1 млрд, а в расчете на одного человека 100 469 гривен. Изменение дефлятора в прошлом году составило 9,8%.

В первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% — в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале 2020 года был равен 854,05 млрд грн (изменение дефлятора — 5,3%), во втором — 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем — 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом — 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).

Напомним, в 2019 году ВВП вырос на 3,2%, в 2018 — на 3,4%, в 2017 и 2016 годах он вырос на 2,5% и 2,4% соответственно после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% — в 2014 году.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, так называемые «карантинные выплаты».

Тем временем, пенсионный возраст в Украине с 1 апреля повышается еще на полгода. Речь идет об украинках, которые родились после 1 апреля 1961 года. Они смогут выйти на пенсию по возрасту по достижению 60 лет.