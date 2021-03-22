Совет Евросоюза утвердил новые санкции в отношении 11 человек, причастных к нарушении прав человека, из России и Китая.

Подробности решения на своей странице в Twitter сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

Решение было принято в понедельник, 22 марта, министрами иностранных дел ЕС.

«Санкции ЕС в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека, уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии», – пишет журналист

Согласно информации в официальном журнале ЕС, от РФ в черный список попали:

вице-премьер Чечни, командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов;

экс-начальник полиции в чеченском городе Аргун Аюб Катаев.

Европейские санкции были введены из-за пыток и репрессий против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне.

Как мы уже рассказывали ранее, США ввели новые торговые санкции против Российской Федерации из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Тем временем, СНБО принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину.