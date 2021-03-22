Задержание активиста, которого обвинили в хулиганстве во время акции под стенами ОП 20 марта в поддержку осужденного Сергея Стерненко, не будет единственным.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, правоохранительные органы уже готовят новые задержания, передает «Украина 24».

Как утверждает замминистра, Нацполиция объявит о подозрении другим участникам акции в поддержку Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента, выбито несколько стекол и подожжена табличка возле входа.

«Наши следователи всю ночь работали и весь день вчерашний и сегодня работают, чтобы собрать доказательства, просматривают сотни часов видеоматериалов СМИ и оперативных съемок, которые у нас есть. Будет не одно подозрение, будут и другие…», — подчеркнул Геращенко.

В полиции, на сегодняшний день, уже якобы собрана информация о тех лицах, которые призывали к насилию, и тех, кто эти призывы реализовывал.

«К лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски по компенсации нанесенного ущерба», — резюмировал политик.

Как мы уже рассказывали ранее, также Геращенко считает, что экс-президент Петр Порошенко может стоять за провокациями на акции у Офиса президента, где требовали освободить Сергея Стерненко.

Также, стало известно, активист Сергей Стерненко продолжит находиться под стражей до вступления обвинительного приговора о разбое и похищении.