Заместитель Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции, начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Тернопольской области Андрей Хичий вопреки законодательству создал условия для проведения министерской проверки. Более того проверяли работу управления сами работники этого органа, а в конечном итоге Хичий официально признал свою работу отличной. Это прямое превышение служебных обязанностей, ведь такую проверку назначает только Министерство юстиции Украины. Однако в Минюсте проглотили «халтуру» с Тернопольщины. А все потому, что Хичий имеет влиятельных покровителей.

Но обо всем по порядку. В соответствии с приказом Министра юстиции от 16.11.2020 проведена внеплановая целевая проверка Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Ивано-Франковск) — которое возглавляет Хичий А.М. По результатам проведенной проверки деятельности возглавляемого Хичий управления в части организации контроля за деятельностью подчиненных органов признали неудовлетворительной. Также работниками министерства указано, что выявленные внеплановой целевой проверкой нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации Хичий А.М. работы органов государственной исполнительной службы Тернопольской области и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

С целью избежания ответственности на основании сделанного вывода и сокрытия противоправных действий или противоправного бездействия Хичий А.М. создает условия для проведения контрольной проверки подконтрольными ему должностными лицами, компетенция по проведению которой не относится к их полномочий.

Плановая или внеплановая целевая проверка и контрольная проверка по ее результатам проводятся на основании приказа Министерства юстиции Украины, проект которого готовится структурным подразделением Министерства. В данном случае соответствующего приказа Министерства юстиции Украины на проведение контрольной проверки не было. Законодательством предусмотрено, что в состав рабочей группы не привлекаются работники, участие которых может привести к возникновению конфликта интересов. Контроль за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок деятельности органов государственной исполнительной службы, осуществляет структурное подразделение министерства.

То есть, если работники министерства проводили целевую внеплановую проверку работы Хичий, то те же работники должны были проводить контрольную проверку по устранению выявленных нарушений. Однако, Хичий превышая свои служебные полномочия взял на себя полномочия Министерства юстиции Украины, и признал свою работу отличной по устранению своих же нарушений.

Конечно, такая неудовлетворительная работа, гордо и беспринципное превышение власти и служебных полномочий Хичия, не могло остаться без внимания его руководства и последний должен был быть освобожден от должности, если бы его не покрывал его товарищ и верный друг (со слов Хичий) заместитель начальника департамента государственной исполнительной службы Юрий Вишневский. При возникновении каких-либо должностных неприятностей Хичий сразу вспоминает о высоком покровителе и все неприятные нюансы исчезают. Ссылка Хичия на покровителя, с которым установил контакты еще при власти Януковича, далеко не беспочвенными.

У журналистов есть документальные подтверждения, где Юрий Вишневский собственноручно подписывал документы, которыми отказывал в проверке действий Хичия, ссылаясь на то, что это его право проверять, а не обязанность.

Но в законе указано по-другому. В соответствии со ст. 63 Закона Украины «О государственной службе» руководитель государственной службы, в установленном настоящим Законом порядке не принял мер для привлечения подчиненного ему государственного служащего к дисциплинарной ответственности за совершенное дисциплинарный проступок, а также не представил материалы о совершении государственным служащим административного проступка, коррупционного или это «связанного с коррупцией правонарушения, уголовного преступления в орган, уполномоченный рассматривать дела о таких правонарушениях, несет ответственность в соответствии с законом.

Верхом абсурдности и безнаказанности стало решение Хичия по результатам незаконной контрольной проверки привлечь выборочно некоторых подчиненных руководителей государственной исполнительной службы к дисциплинарной ответственности за его же нарушения. Конечно дисциплинарная комиссия после детального рассмотрения отказала в противоправном привлечению, а дисциплинарные производства быстро закрыли. Но и на этот раз с властной руки товарища Хичий остался безнаказанным за безосновательные обвинения подчиненных.



В тяжелые времена пандемии, когда люди с трудом зарабатывают средства, чтобы прокормить семью, юстиция благодарит за неудовлетворительную работу управления и ненадлежащую организацию работы главному государственному исполнителю области Хичий А.М. заработной платой, согласно поданной им декларации 2020 года составляла ежемесячно в среднем 44 000 грн.

А в качестве бонуса, за возложение своих противоправных действий и бездействия на подчиненных, работодатели Хичий А.М. предоставили для использования в личных целях элитный внедорожник и безлимитно обеспечили топливом. В то время как государственные исполнители с заработной платой 6 тыс. грн. не имеют полного и служебного транспорта для исполнения решений судов, служебный джип Хичий А.М. ежедневно использует в семейных целях и часто наблюдается по вечерам возле заведений общественного питания.

Всему этому безобразию есть только одно объяснение, Хичий выгодный чиновникам Министерства юстиции Украины, ведь вероятно, заставляет своих подчиненных под угрозой увольнения с работы выполнять незаконные указания.

Истоник: korupciya.info