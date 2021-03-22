Украинские Карпаты засыпало снегом в связи с чем появилась угроза схода лавин.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 22 марта в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Ей присвоен третий уровень.

Серьезное ухудшение погодных условий также зафиксировано на горе Поп Иван Черногорский. В понедельник там будет облачно, видимость ограничена 100 м.

Ветер – северо-восточный со скоростью 3-5 м/с, температура воздуха 10 градусов мороза.



Также подробную информацию о снежном покрове и погодных условиях в горах обнародовали на странице «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» в Facebook.

Как сообщают синоптики, на станции Пожежевская температура воздуха 22 марта составит -7,6°С, ветер – юго-западный, 5-8 м/с, облачно. Высота снежного покрова достигла 100-202 см, снег вьюжный, не стабильный.

На станции Плай температура воздуха снизилась до -8,5°С, ветер – юго-западный, 1-4 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова установилась на уровне 61-100 см, осадки свежие, пушистые, хорошо закреплены.

Тем временем, на Драгобрате столбики термометров не поднимутся выше -4,2°С, высота снежного покрова выросла до 165 см.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.

А погода 23 марта будет довольно неприглядной — ожидаются дожди, местами со снегом, порывистый ветер и невысокие градусы.