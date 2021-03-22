Всю территорию Украины «атакует» дождь и снег во вторник, 23 марта.
Такой прогноз обнародовали синоптики Укргидрометцентра.
Так, в ночь на 23 марта, в юго-восточной части страны и в Одесской области ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
А во вторник днем небольшие осадки распространятся по всей территории Украине. На большей части страны ветер северно-западный 5-12 м/с, на юге и юго-востоке — северный — 5-12 м/с, на востоке — северно-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 0-6 градусов ниже ноля, а в Карпатах до 12 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 7 градусов тепла.
Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине до конца марта будет демонстрировать резкие скачки температуры воздуха, но в последние дни месяца в страну придет настоящее тепло.
А погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.