Люди преклонного возраста были и остаются наиболее уязвимым к COVID-19 слоем населения в Украине.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК.

Он отметил, что люди преклонного возраста все еще в «красной зоне» риска, так как самая большая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

«Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом «коронавирусная болезнь». И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+», — подчеркнул Ляшко.

В возрастной группе свыше 60 лет, также наблюдается наиболее критическое течение заболевания.

Так, в 75-80% всех смертельных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. В возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

По результатам исследования, которое опубликовал журнал The Lancet, перенесенный COVID-19 защищал от повторного инфицирования на 80,5%, при этом у людей, старше 65 лет, такая защита была только у 47,1%.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской области, на сегодняшний день, зафиксирована наибольшая динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Тем временем, украинские врачи начали отмечать, что COVID-19 почти «уничтожил» другие простудные заболевания, при этом симптомы самого вируса начали меняться.