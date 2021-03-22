23 марта отмечается Всемирный метеорологический день, а по народному календарю — Василиса — весенней воды вказивниця. Также продолжается Великий пост.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Василиса — весенней воды вказивниця — в этот день чествуют сразу нескольких святых — отмечают память Коринфский мучеников и мучениц. Среди всех наши предки выбрали мученицу Василиссу и дату посвящал ей.

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подполье. Для этого выходили во двор и рыли каналы. Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. В событии принимают участие 193 государства.

Напомним, 19 марта отмечали Константину круга по народному календарю, а у западных христиан День святого Иосифа.