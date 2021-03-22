Ситуация с COVID-19 в Украине угрожающая. Правительство должно ввести более строгие ограничения, даже объявить локдаун, не дожидаясь пика заболеваемости, который будет через месяц.

Такое заявление сделал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, пишет «Обозреватель».

«Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже и локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше», – сказал он.

Комисаренко также добавил, новые штаммы COVID-19 распространяются стремительнее «классического варианта», что был раньше:

«Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, имеются свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях раньше или позже будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения».

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Народный депутат от группы «За майбутнє» Анна Скороход третий раз с начала пандемии заразилась COVID-19. Предыдущие заражения коронавирусом произошли весной 2020 года.