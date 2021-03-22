В Украине проводят реформу системы общего среднего образования. В результате в стране будут работать отдельные начальные школы (с 1 по 4 классы), гимназии (с 5 по 9) и лицеи (10-12 классы). Будут также действовать и смешанные типы – начальная школа-гимназия.

Уже сейчас на родительских форумах начали публиковать предварительные списки школ, где не планируют набирать старшеклассников, как результат — разговоры о том, что в школу будут брать по принципу – у кого больше денег. О том, как изменится образование в Украине, говорится в материале «Сегодня».Школ в Украине будет меньше?

Родители уверены, что реформа приведет к сокращению числа школ, но чиновники говорят, такой необходимости нет, скорее наоборот.

«Я не вижу рисков для закрытия школ в Киеве, поскольку и потребности такой нет. Есть потребность в строительстве новых. Ведь город все разрастается», – говорит Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА.

При этом в столице к реорганизации все-таки готовятся. Понятие общеобразовательной школы исчезнет где-то через 6 лет, на его место придут начальная школа, гимназия и профильный лицей, где дети будут изучать с десяток предметов, на выбор.

«Не воображаемый, когда есть в школе гуманитарный профиль и… гуманитарный – выбирай, пожалуйста. Или просто один класс – и у тебя нет выбора. То есть, чтобы дать ребенку выбор, должно быть, согласно закону, по меньшей мере 4 класса на параллели. Тогда можно создать профильные классы», – объясняет Иванна Коберник, соучредитель ОО «Смарт образование».

Однако проблема может быть в маленьких населенных пунктах. Например, в Баштанке Николаевской области 12 000 жителей, а старшеклассников на лицей может и не набраться.

«На сегодняшний день, если собрать всех учеников трех заведений, которые у нас есть, в нашем городе даже, то это 4 класса и будет», – говорит Светлана Гапишко, директор Баштанской гимназии.

Родители подняли шум, отмечая, что возить детей за 70 километров в 10 класс это лишние траты.

«Ну пусть час. Это утром отвезти ребенка и потом забрать. Если это маршрутка, это, сколько у нас – 100 гривен проезд, туда и обратно – это 200 гривен только на одного, плюс по городу, плюс питание. Ну то есть это средства на карман родителям значительные», – говорит Лилия Халявка, мама ученицы.

«В Киеве это все по одному видится, а у нас ситуация реальная совсем по-другому, поэтому это надо учитывать, когда принимаются законы», – замечает отец еще одной ученицы Баштанской гимназии.

Издание отмечает, что информация о том, что в населенном пункте, где людей меньше 50 тысяч – старших классов в принципе не будет, это фейк.

«Если область решит, что в селе должен быть лицей, то значит, там он и будет», – говорит Егор Стадный, экс-заместитель министра образования, вице-президент по бакалаврcким программам Киевской школы экономики.

Содержать и финансировать учреждение должна будет именно областная власть. Другой вопрос – деньги и целесообразность.

«Например, в Харькове – 10 000 грн на одного учащегося расходы, а в селе Харьковской области – 104 000 грн на одного ученика. Там сидят просто 20-25 учеников на всю школу, а их отапливать, и обслуживающий персонал нужно держать тот же», – уточняет Стадный.

В прошлом году из-за этого в никуда ушло полтора миллиарда бюджетных средств. При этом, по результатам ГИА и ВНО, лучшую успеваемость все равно продемонстрировали горожане. И такая ситуация типична для Украины. Возьмем, в частности, Волынь.

«Количество учеников в школах у нас есть и такое… ну до 10 учащихся. У нас 65 малочисленных школ», – рассказывает Татьяна Соломина, заместитель начальника управления образования Волынской ОГА.

И вдобавок еще полторы сотни неукомплектованных, без определенных классов. Это отражается и на без того мизерных учительских зарплатах, которые зависят от количества вычитанных часов. Классного педагога в село заманить сложно. Реформа назрела, говорит Татьяна.

Как сообщалось ранее, 20% выпускников украинских школ хотят получить образование в иностранных вузах.

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