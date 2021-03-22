В Харькове 21 марта прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря. В мероприятии приняли участие тысячи людей, при этом в городе складывается угрожающая ситуация с COVID-19.

Об этом сообщает Depo. Участников акции сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Крестный ход был приурочен к первой седмице Великого поста.



Как сообщалось ранее, в Харьковской области врачи признаются , что в больницах нет мест и, что хуже, кислорода.Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин снова заявил , что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.