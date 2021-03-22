В Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской области, на сегодняшний день, зафиксирована наибольшая динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине. В этих регионах самый большой прирост новых больных.

Соответствующая информация опубликована на сайте президента Украины.

Так, активных больных в Украине на сегодня более 263 тысяч.

«Из 63 000 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 000. Коек интенсивной терапии занято 2 652 из 4 909», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с COVID-19 в Украине угрожающая. Правительство должно ввести более строгие ограничения, даже объявить локдаун, не дожидаясь пика заболеваемости, который будет через месяц.

Тем временем, глава Минздрава Максим Степанов объявил в Украине второй этап вакцинации, он стартует 22 марта.