Столичные маршрутки несмотря на карантинные ограничения, переполнены.

Об этом сообщает «Страна».

Аналогичная ситуация и в метро. Из-за большого количества пассажиров соблюдать дистанцию не выходит.

В Киевской области с 21 марта ужесточили карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Так, с воскресенья запрещается прием посетителей в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, в Киеве с 23 марта начнут действовать ограничения «красной» зоны. Транспорт должен остановиться.

В Харькове 21 марта прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря. В мероприятии приняли участие тысячи людей, при этом в городе складывается угрожающая ситуация с COVID-19.