Российский президент Владимир Путин использует тактику Гитлера, который начал Вторую мировую. Сейчас Россия готовит жестокую гражданскую войну.

Такое заявление в интервью «Радио Свобода» сделал российский оппозиционный политик, лидер движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

«Гитлер не сразу начал Холокост, а сначала объяснил, сколько бед от этой ужасной нации для немецкого народа. Когда он это объяснил, тогда можно было начать», – объяснил он.

Политик также добавил, что сначала Путин «искал слова – «шакалящие у посольств», «национал-предатели»», взятые «прямо из речи Гитлера».

«Потом появилась «пятая колонна». Хорошее слово. Понятно, что это – враги. А «иностранный агент» – это просто псевдоюридическое оформление этого дела. Они готовят гражданскую войну, они готовят насилие», – заключил он.

Накануне российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей заявил, что Владимир Путин более не в состоянии исполнять обязанности российского президента по состоянию здоровья. Сейчас в Кремле рассматривает варианты передачи власти, среди возможных кандидатов «дочь» Путина Екатерина Тихонова.

В январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о гигантском дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком. После этого украинские журналисты нашли у российского президента еще один дворец — на территории оккупированного Крыма. Сейчас журналисты пишут о шикарном высокогорном шале — резиденции «Ачипсе» возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае.