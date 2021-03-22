11 марта начался Великий пост, который закончится 18 апреля.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку рецептов вкусных постных блюд.

Гаспачо

Возьмите:

1/2 л томатного сока,

1/2 кг свежих помидоров,

один огурец,

1 болгарский перец,

1 репчатый лук,

1 зубчик чеснока,

пару веточек сельдерея,

по пучку базилика и петрушки.

Все смешайте в блендере, посолите и подавайте с зеленью и тостами из постного хлеба.

Картофельные котлеты (с маслом)

Возьмите:

Картофель 6-8 шт

Луковицу 1 шт

Растительное масло

Муку пшеничную высшего сорта 2 ст. л.

Паприку щепотку

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Картошку отварить и растереть, лук мелко нашинковать и обжарить на сковороде с 4 ст. ложками растительного масла. Добавить в картофель. Посолить, поперчить и добавить паприку. Немного остудить и сформировать небольшие котлетки. Обвалять в муке и обжарить.

Яблочный пирог

Возьмите:

1 кг сладких яблок,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 ст. сахара,

1 ч. л. измельченной корицы,

1 ст. манки,

1 ст. просеянной муки,

абрикосовый джем, жидкий мед, мак и орешки – немного, по вкусу.

Смешиваем все сухие компоненты.

Яблоки очищаем от кожуры и измельчаем на крупной терке, добавляем мак и орешки.

Форму для запекания присыпаем несколькими столовыми ложками сухой смеси.

Сверху выкладываем слой натертых яблок, поливаем небольшим количеством жидкого меда.

Так выкладываем несколько слоев, при этом последний слой должен быть из сухой смеси (не очень много, так как корочка может получиться очень твердой).

Выпекаем на протяжении 50 минут, после чего достаем из печи и оставляем на время. Когда слегка остынет, сверху смазываем небольшим количеством абрикосового джема.Приятного аппетита!Предлагаем также таблицу, которая поможет вам питаться правильно

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