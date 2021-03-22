Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались от одной из ключевых версий распространения COVID-19. Так, предположение о возможности его лабораторной утечки исключили.

Такое мнение озвучил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь, передает Global Times.

К этой версии могут вернуться только в случае, если появятся новые доказательства.

Ваньнянь заявил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ еще не опубликован, но раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными.

Также отмечается, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

«Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время», — пояснил специалист.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. На сегодняшний день госпитализируют пациентов, практически у всех из них — тяжелая форма.

Тем временем, в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской области, на сегодняшний день, зафиксирована наибольшая динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине.