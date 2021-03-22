В Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. На сегодняшний день госпитализируют пациентов, практически у всех из них — тяжелая форма.

Такое заявление сделала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Медик отметила, что в прошлом году в Украине госпитализировали практически всех пациентов с COVID-19.

«Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения», — пишет Голубовская.

А ученые НАН назвали причинами роста заболеваемости COVID-19 сезонный фактор, распространение в Украине «британского» штамма COVID-19, а также игнорир карантинных ограничений.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с COVID-19 в Украине угрожающая. Правительство должно ввести более строгие ограничения, даже объявить локдаун, не дожидаясь пика заболеваемости, который будет через месяц.

А также, медики говорят, что отсутствие обоняния и вкуса уже не являются основным признаком коронавирусной инфекции.