Мітинг у Офіса Президента 20 березня не був мирною акцію! Організатори акції, зазадалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями. Навіть заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те що організатори плануют бійки та насилля. Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їх спроби були марні… Бо завдання яке поставили перед собою організатори мітингу було зовсім інше — кровопролиття! Чим більше — тим краще ! Тому правоохоронці відійшли для того щоби запобігти масштабному насиллю. Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингуючий і навіть провокатор не постраждав. Не пролилось жодної краплини крові. Не була зламана жодна кістка. Вікна, двері на Офісі Президента будуть замінені на нові. Фарба з образливими дописами буде змита. А от українське суспільство тепер буде мати повну уяву про те, заради чого організатори мітингу планували його саме в темну пору доби. Саме тому цей мітинг був запланований на 19 00. Організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно. Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати. Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій — встановлені і будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та админістративнна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну. Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувалося не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями «для картинки» для певних телеканалів — на відео. А я дякую всім тим участникам акції 20 березня, які прийшли на неї як на мирний протест! Це Ваше конституційне право! І МВС буде його захищати ! Впевнений, що абсолютна більшість тих хто прийшов ввечері 20 березня не поділяють тієї агресії та вандалізму, що сталося і розуміють що Ваші чисті наміри були нажаль використані купкою маніпуляторів.

Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 23 марта 2021 г.