Известный украинский народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в апреле в Украине будет преобладать холодная и сырая погода. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, прогноз синоптика показали в инфографике «Сегодня».

Так, по словам Горбаня с 1 по 5 апреля ожидается переменная облачность, тепло и отсутствие осадков. С 6 по 9 будет пасмурно, прохладно и небольшие дожди.

С 10 по 13 в Украине прогнозируется переменная облачность и потепление без дождей. А уже с 14 по 16 снова вернется мрачная, дождливая и прохладная погода.

17-18 апреля на территории страны будет облачно, но тепло и сухо. 19 и 20 числа снова начнется небольшой дождь и вернется прохлада.

Уже с 21 по 28 число в Украине снова установится теплая, сухая, но облачная погода. В последние дни апреля ожидается переменная облачность, потепление и небольшой дождь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в 2020 году весна ожидается с нетипичной для этого времени года погодой: в марте в Украине ожидается зимняя погода, в апреле синоптики прогнозируют заморозки, а в мае придет летняя жара.

Несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит ждать резкое потепление в марте и апреле. Синоптики прогнозируют, что холодная и сырая погода продержится до Пасхи.