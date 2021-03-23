12 февраля вступил в свои права Белый Металлический Бык.

Бык занимает второе место в китайском зодиаке. 12 животных зодиака следуют в следующем порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле.

Счастливые цвета: белый, жёлтый, зелёный

Счастливые цифры: 1, 4

Счастливые цветы: тюльпаны, ипомея, цветок персика

Что предсказывал великий Нострадамус

Нострадамус рассказывал, что в 2021 году сумасшедший химик создаст биологическое оружие-вирус, которое будет превращать людей в зомби. Также он говорил о том, что в мире начнется сильный кризис, который может повлечь за собой падение экономики и голод:

«Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия».

Кроме того, Нострадамус пообещал солнечные бури, которые принесут огромный вред всему живому на планете, а изменения климата приведут к войнам и конфликтам. А самым страшным пророчеством, которое было в книге Нострадамуса – это столкновение Земли с астероидом.

Отметим, известные провидцы Вольф Мессинг и Ванга в разное время также делали предсказания на Год Быка по восточному календарю, в которых говориться о войнах, болезнях и даже опасном астероиде.

Ранее директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комисаренко говорил, что Украину захлестнет вторая волна заболеваемости COVID-19 и укротить ее мы не успеем, ведь для этого нужно провести более 30 миллионов вакцинаций (свыше 60 миллионов доз).