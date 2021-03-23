Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект №5153 о так называемой налоговой амнистии для граждан, которые подали «нулевую декларацию».

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.В Украине введут «нулевую» декларацию: кому и сколько придется платить

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года будет проведено единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.

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