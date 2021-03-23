Погода в Украине 24 марта ожидается сухой и солнечной — она начнет распространяться по Украине с западных и северных областей.

Однако, дождливо и пасмурно все еще будет в восточных, южных и части центральных регионов.

Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В ночь на 24 марта температура воздуха в западных и северных областях от -1 до -7 градусов, на остальной территории — от -3 до 1 градуса тепла.

Днем, в среду, температура на западе и севере Украины +2-7 градусов, на остальной территории — от 2 до 6 градусов выше ноля.

В Киеве ночью и днем 24 марта — без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем прогреется до шести градусов тепла.

Как мы уже рассказывали ранее, весна «постучится» в Украину только в апреле, последняя неделя марта будет холодной и довольно дождливой.

Однако, погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.