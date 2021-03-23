Почти 59% жителей страны считают, что Украине нужно вступать в Европейский союз. Против вступления в ЕС 26% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% среди всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы «за» вступление, и соответственно 26% и 17% — «против» вступления.

При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников — лишь 46%.

Как мы уже рассказывали ранее, безвиз между Украиной и странами Европейского Союза, не будет «работать», еще, как минимум, несколько месяцев. Однако, старт вакцинации населения от COVID-19 может помочь его восстановлению.

А также, ЕС еще на год продлил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.