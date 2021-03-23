24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины по грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, а по народному календарю День Ефима.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Этот День был основан в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

День Ефима 24 марта

На эту дату приходится честь архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архирейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписывании церковных книг. Также он прославился своим добродетельной жизнью.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Приметы на 24 марта

Порывистый и холодный ветер в этот день — весна будет прохладной.

В марте часто идет дождь — год будет неурожайным.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время — похолодания.

Журавли низко пролетают над землей — ждите дождя.

Увидеть ласточку в этот день — к несчастью.

Грачи и дикие утки одновременно прилетели — будет теплая погода.

Лебеди сидят на ставках — ждите тепла.

Напомним, 23 марта отмечали Всемирный метеорологический день, а по народному календарю была Василиса — весенней воды вказивниця.