Россия нарастила поставки оружия, техники, боеприпасов и ресурсов на временно оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Известно, что оккупанты заводят технику через временно неконтролируемые участки границы. С начала марта в соединения и части первого и второго армейских корпусов автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений «быстрого реагирования». Железнодорожным транспортом доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

Одновременно с этим в ведомстве назвали фейком информацию о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72.

https://youtu.be/zwqodew6-Ns?t=125

Накануне военный эксперт Олег Жданов заявлял, что отношения Киева и Москвы обострились. Москва использует агрессивную риторику, давая понять, что не позволит Украине восстановить территориальную целостность государства и, если потребуется, окажет поддержку Донецку и Луганску. Что касается Крыма, на Украину давят в вопросах снабжения водой.

Российский оппозиционный политик, лидер движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман ранее заявил, что Россия готовит жестокую гражданскую войну.