Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе трижды нарушили режим полного прекращения огня, за сутки 23 марта. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А возле Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки террористы обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не погиб и не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики продолжат нарушать режим тишины на Донбассе. Усилятся обстрелы и использование тяжелой артиллерии, а ближе к маю месяцу, будет активность диверсионно-разведывательных групп.

Тем временем, Россия нарастила поставки оружия, техники, боеприпасов и ресурсов на временно оккупированный Донбасс.