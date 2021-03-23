Правоохранители сообщили о подозрении Сергею Филимонову — одному из организаторов скандальной акции возле Офиса президента в Киеве, в ходе которой здание облили краской, обстреляли из пиротехники. разбили стекла.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители сообщили об открытом уголовном производстве по статье хулиганство. Сам Филимонов у себя в Facebook заявил, что подозрение вручили без адвоката, и призвал «доставать краску».

Накануне о подозрении сообщили уроженцу Винницкой области, который во время акции разбил окна в дверях административного здания.

Как известно, 20 марта у Офиса президента проходила акция сторонников Сергея Стерненко. Мероприятие завершилось битьем стекол и росписями здания ОП.

Напомним, активист Сергей Стерненко продолжит находиться под стражей до вступления обвинительного приговора о разбое и похищении. Как известно, Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича.

Также сообщалось, что Стерненко перевели в отдельную камеру Одесского СИЗО.