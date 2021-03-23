Правительство приняло ряд решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В ведомстве также добавили, что сейчас в Украине субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер их начислений за месяц составляет около 1633 гривен.

«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека. Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости — чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги», — добавили в министерстве.

В декабря правительство приняло несколько решений по упрощению порядка предоставления субсидий:

предоставлена ​​возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов и которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (к тому же субсидия им могла назначаться только по решению комиссии);

при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учета превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, — это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

расширен перечень каналов информационного взаимодействия между «Ощадбанком» получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Еще одним решением был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Кроме того, с марта 2020 в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии на следующие периоды без обращения граждан.

Также на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии:

— лично к должностному лицу территориальной общины, ЦНАП а также органа социальной защиты населения в городах областного значения;

— дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;

— заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Как сообщалось ранее, глава Минэнерго предложил с февраля ограничить цену на газ для «уязвимых» потребителей уровнем «хаб минус» с добавлением предельной наценки поставщиков и зафиксировать такую цену на год.

Украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен. Ранее Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч для бытовых потребителей с 1 января 2021 года — все киловатты, начиная с первого использованного, будут стоить по 1,68 гривны.