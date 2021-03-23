Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая весна в Украину придет поздно, резкое потепление будет только с 8 апреля. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на "24 канал". По словам синоптика, в марте будет холодная погода со снегом и морозами, а потепление начнется только в конце месяца. Так, в первую неделю марта ожидаются морозы до -9-12 градусов, весь месяц будет идти снег, в частности, 26-27 числа возможен мокрый снег или дождь. Отмечается, что с 20-22 марта ночные морозы ослабнут до -1-3 градусов, а с 23 марта столбики термометров опустятся до 0. В последних числах месяца температура воздуха составит 8 11 градусов. "Первые 4 дня апреля будут холодные, а затем сразу резкое повышение температуры на 10-12 градусов тепла. Поэтому, начиная с 7-8 числа, придется не апрель, а май. Столбики термометров поднимутся до 16 19 градусов", — подытожил синоптик. Напомним, синоптики удивили украинский прогнозом на 18 марта.