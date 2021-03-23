Серьезных магнитных бурь в апреле пока не прогнозируется, но некоторые дни будут тяжелыми для метеозависимых людей.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, предварительным прогнозом магнитных бурь поделились специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури в апреле 2021

В ближайшие дни, 7-8 апреля, магнитосфера будет спокойной.

Согласно прогнозу на 27 дней, нас ожидают сразу несколько дней, когда магнитосфера будет возбужденной: 15, а также 26-27 апреля.

Отметим, чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов: избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок — как физических, так и эмоциональных.

Интересно, что в 2021 году ожидается 2 затмения Солнца, первое из которых состоится 21 июня 2020 года и будет кольцеобразным, а второе — 14 декабря 2020 года. Это затмение должно быть полным.

Полоса кольцеобразного затмения 2021 года пройдет над Китаем и Монголией. Полоса полного затмения 2020 года пройдет вблизи самой крайней нижней точки Южной Америки.

Напомним, последнее затмение Солнца прошло 26 декабря 2020 года. Солнечная тень прошла над многочисленными архипелагами Индонезии почти вдоль экватора Земли, в том числе над крупнейшими островами архипелага — Суматрой и Калимантаном. Полутень затмения (гораздо более широкая область, в которой Солнце выглядит закрытым не полностью, а частично), своей нижней частью прошла над Австралией, а верхней частью по югу Евро-азиатского континента. В сети показали впечатляющие фото этого затмения.